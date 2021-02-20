الخطيب يتفقد المشاريع الإنشائية في فرع النادي الأهلى بمدينة نصر ..صور

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بجولة تفقدية ظهر اليوم السبت، داخل فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة سير العملية الإنشائية في المشاريع الجديدة وأعمال التطوير داخل الفرع.

وخلال الجولة تفقد الكابتن الخطيب أعمال الإنشاء في سور النادي والجراج ومنطقة حمام السباحة، واستمع إلى شرح مفصل لجميع التفاصيل في ملف الإنشاءات الجديدة بشكل عام داخل الفرع، وما تحقق خلال الأيام الأخيرة على أرض الواقع في هذا الملف، ومراجعة الفترات الزمنية للانتهاء من هذه المشاريع.

ويشهد فرع النادي بمدينة نصر العديد من المشاريع الإنشائية الضخمة، التي تهدف إلى خدمة الأعضاء، وبما يتواكب مع ملف الإنشاءات سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، اللذان يشهدان طفرة كبيرة تتناسب مع اسم الأهلي.