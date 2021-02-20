مصر المقاصة يتفوق على وادي دجلة 1-0 في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم مصر المقاصة علي وادي دجلة بهدف نظيف ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف مصر المقاصة فى الدقيقة 23 عن طريق شيمليس بيكيلى بعد تمريرة رائعه من حسني فتحي لتصل داخل منطقة الجزاء لـ يسددها بيكيلي فتسكن الشباك علي الفور .

ونجح دييجو كالديرون في قطع تمريرة خاطئة من الحارس محمود حمدي ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب فى الدقيقة 12 .

ويحتل مصر المقاصة فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الاخير برصيد 7 نقاط .