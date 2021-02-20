وجاء هدف مصر المقاصة فى الدقيقة 23 عن طريق شيمليس بيكيلى بعد تمريرة رائعه من حسني فتحي لتصل داخل منطقة الجزاء لـ يسددها بيكيلي فتسكن الشباك علي الفور .
ونجح دييجو كالديرون في قطع تمريرة خاطئة من الحارس محمود حمدي ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب فى الدقيقة 12 .
ويحتل مصر المقاصة فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة ، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الاخير برصيد 7 نقاط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر المقاصة يتفوق على وادي دجلة 1-0 في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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