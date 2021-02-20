لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

حمدي علاء ناشئ الزمالك:

- بدأت مشواري في نادي المصرية للاتصالات

- أحلم باللعب في برشلونة وأن أكون أفضل لاعب وسط ملعب في العالم

- مثلي الأعلى أحمد حسن الصقر، وعالميا أندرياس انيستا

- أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك وأن أسعد جماهيره

النجوم وأصحاب المواهب ليسوا فقط المتواجدين في الفريق الأول من كل ناد، فهناك الكثير من اللاعبين في قطاعات الناشئين يمتلكون الموهبة ويحلمون بالفرصة للظهور أمام الناس ولو لدقيقة.

حمدي علاء ناشئ الزمالك ولاعب جالاتا سراي السابق، أحد هذه المواهب الصاعدة بقوة والتي ينتظرها مستقبل باهر في الكرة المصرية.

لاعب الزمالك الشاب، يحكى قصة كفاحه في حوار مطول مع موقع "دوت الخليج"، ويكشف لنا كيف التحق بجالاتا سراي التركي ثم عاد للقلعة البيضاء.

في البداية كيف بدأت مشوارك وتفاصيل سفرك إلى جالاتا سراي؟

بدأت مشواري في نادي المصرية للاتصالات، ثم قررت الذهاب لنادي الزمالك الذي أراد أن يتعاقد معي، ولكن المصرية للاتصالات طلب مليون جنيه من أجل رحيلي، ولكن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا هذا المبلغ وحددوا سعر شرائي مقابل 250 ألف جنيه وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب المصرية للاتصالات والصفقة لم تتم، وقررت السفر لتركيا بعد فشل اتمام انتقالي للزمالك، وقابلت وكيل لاعبين هناك، وبعد فترة من سفري التحقت بالفريق الرديف لجالاتا سراي، بعد شهر من الاختبارات، ولعبت لمدة موسم في جالاتا سراي، وشاركت معهم، ولكن الفريق الرديف الذي كنت ألعب بصفوفه تم الغاءه بصفوف النادي، رحلت بعد ذلك وانتقلت لاسطنبول سبور ولعبت معهم 6 أشهر، ولكن لم أكمل مسيرتي هناك وقررت العودة من الخارج على نادي الزمالك، والنادي رحب بي، وأشارك حاليا مع فريق 99 وفريق 2000.

ما هي أسباب عودتك من تركيا، وهل لعبت اثناء تواجدك مع جالاتا سراي ؟

عدت من تركيا من أجل الانضمام للزمالك، وأنا سعيد للغاية برحلة مشواري في تركيا، أنا لعبت في أحد أكبر أندية العالم، والحمدلله على كل شئ.

إلى متى يستمر عقدك مع نادي الزمالك؟ وماهي رغبتك.. الاستمرار مع أبناء ميت عقبة أم الاحتراف للخارج؟

عقدي مع الزمالك مستمر حتى 2023، رغبتي هي أن أحقق الكثير من البطولات للزمالك وأن أحفر اسمي في تاريخ نادي الزمالك، وأن أكون قادرا على إسعاد جماهيره والذي أنا من ضمنهم وأحب الزمالك لدرجة لا يتخيلها أحد.

من أبرز اللاعبين الموهبين في جيلك سواء من الزمالك أو خارجه؟

هناك لاعبا في جالطا سراي اسمه شيكتر هو ألماني مميز للغاية، وأيضا هناك لاعب اسمه علي عباس من نادي الزمالك ولكن هو معار حاليا لنادي زد.

ما رأيك فيما يقدمه مصطفى محمد مع جالاتا سراي وهل هناك تواصل بينك وبينه؟

مصطفى محمد، يسير بشكل جيد، وهناك اللاعب يتم تهيئته بشكل جيد ويتهيأ له المناخ المناسب، حتى يظهر على الشكل الذي يظهر به مصطفى بالوقت الحالي، ولكن لا يوجد تواصل بيننا حاليا، ولكن الجميع داخل جالاتا سراي يعرفني وأتمنى أن أقابل في النادي هناك.

من مثلك الأعلى في مصر والخارج؟

مثلي الاعلى فى مصر هو الصقر أحمد حسن أما عالميا فهو أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق.

من اللاعبين الحاليين في الزمالك تتواصل معه ويعطيك نصائح؟

عبدالله جمعة أتواصل معه دائما، ومدحت عبدالهادي وعبدالحليم علي ومدير الفني في الفريق.

هل هناك إمكانية أن يتم تصعيدك للفريق الأول بالزمالك؟

أتمنى أن أشارك مع الفريق الأول ولو مباراة واحدة، كي يشاهدني الناس، وأنا حاليا أسير بخطى جيدة، وفي حالة تصعيد لاعبين سأكون من بينهم إن شاء الله.

من برأيك أفضل مدير فني في مصر، ومن الأفضل عالميا؟

البرتغالي جايمي باتشيكو في مصر، وعالميا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

لاعب تتمنى السير على خطاه؟

أحب كابتن أحمد حسن الصقر جدا، وأتمنى مسيرتي تكون مثله وأفضل بإذن الله.

انت مهتم بالسوشيال ميديا نوعا ما، هل جيلكم بالفعل مهووس بالسوشيال ميديا أم هناك البعض من بينكلم لا يتعامل معها؟

جيلنا يهتم للغاية بالسوشيال ميديا، وهناك البعض يصاب بالغرور بسبب ما يتم كتابته عبر المواقع، ولكن يجب أن يعزل اللاعب نفسه عن الأحاديث التي تكتب عنه دون أن يركز معها.

ما هي الامنية التي تتمنى أن تتحقق في مسيرتك؟

أمنيتي اللعب بصفوف الفريق الأول للزمالك، وأتمنى أن احترف في برشلونة أو تشيلسي وأن أكون افضل لاعب متوسط ميدان في العالم إن شاء الله.

أخيرا وجه كلمة لجماهير الزمالك؟

كلمتي لجمهور الزمالك، لا تنقلبوا على الفريق أو اللاعبين، النادي به لاعبين رجال، والإدارة بها الكثير من الشخصيات المحترمة، وباذن الله الزمالك يكون في أعلى الدرجات، ونستطيع أن نسعد جماهيره في كل الأوقات، وأتمنى أن يتم وضعي في موقف استطيع من خلاله إسعاد جماهير الزمالك الغاليين علي للغاية.