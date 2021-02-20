استبعاد "الونش" من قائمة الزمالك قبل السفر إلى السنغال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من رحلة السفر إلى السنغال، بسبب الإصابة في الركبة .

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك، إن الجهاز الفني قرر استبعاد "الونش" من قائمة الفريق المسافرة للسنغال بالتنسيق مع الجهاز الطبي، بسبب إصابة اللاعب في الركبة.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ولا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني، قرر ضم حسام عبدالمجيد لقائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لتعويض غياب "الونش".