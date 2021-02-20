وافتتح الفريق الرواندي، التسجيل، في الدقيقة 44، عن طريق أبوبكر لاوال، فيما عدل الصفاقسي النتيجة، بواسطة مهاجمه وهدافه فراس شواط، في الدقيقة 61.

ودخل الصفاقسى هذه المواجهة بالتّشكيل التّالى: حراسة المرمى: أيمن دحمان الدفاع: محمّد بن علي – محمّد علي الجويني – أحمد عمّار الوسط: نور الزّمان الزمّوري – محمّد علي الطرابلسي – وليد القروي – كينغزلي سوكاري – زكرياء منصوري الهجوم: أيمن الحرزي – فراس شوّاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصفاقسي يتأهل لدور المجموعات في الكونفيدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.