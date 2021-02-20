وزير الشباب في حوار مفتوح مع المشاركين بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت بالمسرح الروماني بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لقاءً حواريًا مع مجموعة من الشباب والفتيات المشاركين بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمع الدكتور أشرف صبحي لرؤي وتطلعات الشباب للملف الشبابي والرياضي ، وتحدث معهم عن رؤية واستراتيجية الوزارة، وأبرز المشروعات والبرامج المنفذة للنشء والشباب، والحديث عن عدد من القضايا الراهنة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكرار هذا النهج الذي نراه بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والعمل علي المزيد من المنشآت الرياضية والشبابية وربطها بمراكز الشباب ، مشيدًا بمبادرة فريق مراكز شباب مصر، وشباب يدير شباب.

كان وزير الشباب والرياضة قاد صباح اليوم ماراثون للمشي مع الشباب المشارك بالمهرجان ، أعقبه افتتاح فعاليات المهرجان والمشاركة في مباراة خماسية لكرة القدم .