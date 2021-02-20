لاعبو الزمالك يتجمعون في المطار قبل السفر للسنغال

بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التجمع في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السنغال على متن طائرة خاصة. وقام الجهاز الإداري للزمالك بإنهاء إجراءات السفر للاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار. ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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