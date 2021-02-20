بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

وتقدم فريق فرانكفورت على بطل العالم نادى بايرن ميونيخ، فى الدقيقة 12 عن طريق اللاعب دابيتشى كامادا، وأضاف زميله أمين يونس الهدف الثاني فى الدقيقة 31 فى شباك العملاق البافاري.
وخرج الفريقان من الشوط الاول بتقدم لاعبي فرانكفورت بهدفين دون رد، قبل أن يسجل البولندى ليفاندوسكي فى الدقيقة 53 الهدف الوحيد للعملاق البافاري.
وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء من نصيب لاعب آينتراخت فرانكفون سباستيان رود فى الدقيقة 56 إضافة إلى زميله إيفان نديكان بالدقيقة 90 قبل إطلاق صافرة النهاية.
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