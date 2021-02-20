القائم يحرم مصطفى محمد من تسجيل هدفه الخامس أمام الانيا سبور

وأعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التشكيل الأساسي لمواجهة ألانيا سبور، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي.
وتواجد النجم المصري مصطفى محمد ضمن تشكيلة جالاتا سراي الأساسية.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:
موسليرا - هنري - إتيبو - بايرام- يدلان - لوينداما - ماركو - امري - توران - فيرنانديز - مصطفى محمد
ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.
كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.
ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
وتواجد النجم المصري مصطفى محمد ضمن تشكيلة جالاتا سراي الأساسية.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:
موسليرا - هنري - إتيبو - بايرام- يدلان - لوينداما - ماركو - امري - توران - فيرنانديز - مصطفى محمد
ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.
كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.
ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
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