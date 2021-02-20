افتتح التسجيل لإنتراخت، دايتشي كامادا في الدقيقة 12 من بداية المباراة في هجمة مباغتة، ثم عزز النتيجة أمين يونس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31.
وحاول بايرن ميونخ تدراك النتيجة بهجوم قوي في نهاية الشط الأول ولكن دوت جدوى.
تمكن المهاجم روبرت ليفاندوفيسكي من إحراز هدف للباير في الدقيقة 53، لكنه لم يستطع تعديل النتيجة ليخرج بايرن بهزيمة قاسية.
رفع إنتراخت، بقيادة المدرب، أدى هوتر، رصيده الى 42 نقطة ليصعد الى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، بينما يظل بايرن ميونخ محلقا وحيدا في الصدارة برصيد 49 نقطة رغم خسراته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونخ يسقط أمام إنتراخت 1-2 في الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.