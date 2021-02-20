خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

كشف حسام عاشور نجم الاتحاد السكندري، عن حقيقة ماتردد مؤخرا بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ونفي حسام عاشور عبر موقع صدي البلد الإخباري مايتردد عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد السكندري، مشيرا إلي سعادته بالتواجد داخل صفوف زعيم الثغر ويأمل في الاستمرار داخل الفريق، متابعا: " ياريت الناس تسيبني في حالي وحسبي الله ونعم الوكيل ".

وتابع:" كل تركيزي مع الفريق في الفترة الحالية أبذل قصاري جهدي لنفي مثل هذه الشائعات التي تحدث دون سبب أو علم ".

وأوضح حسام عاشور أن غيابه عن مباراة أسوان غدا جاءت بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية .

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، تدريباته النهائية استعدادا لمواجهة أسوان غدا" الأحد"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.