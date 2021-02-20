الدوري الألماني.. تشكيل بروسيا دورتموند أمام شالكه

يواجه بروسيا دورتموند نادي شالكه على ملعب، فيلتينس أرينا، اليعاة 7:30 بتوقيت القاهرة. تلعب المباراة ضمن منافسات الأسبوع 22 في منافسات الدوري الألماني. تشكيل برسيا دورتمون ضد شالكة الليلة ماروين هيتز رافايل جواريرو، ماتيو موري، ناتيس هوميلز، اميري كان. ماركو رويس، توماس ديلاني، جوليان برانديت، محمود داهود. جادون سانشو، هالاند . يحتاج بروسيا للفوز ليتمكن من اللحاق بقطار المنافسات في البوندزليجا، حيث يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة. بينما يعاني شالكه في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

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