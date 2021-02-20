دفاعات آلانيا سبور تحرم مصطفى محمد من تسجيل هدف

وأنهى فريق جالطة سراى الشوط الأول بالتقدم على نظيره فريق ألانيا سبور بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب باهجة شهير أوكولارى فى إطار منافسات الجولة 26 بالدورى التركي.

وأحرز إمرى كلينيك هدف فريق جالطة سراى الهدف الأول فى مرمى آلانيا سبور بالدقيقة 18 فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى إطار منافسات بطولة الدورى التركي.

وتسلم مصطفى محمد الكرة وسدد الكرة بقدمه قوية وسط رقابة لصيقة من دفاعات المنافس من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم وتمر إلى خارج المرمى بعدما فشل حارس ألانيا سبور فى إبعادها بيده.

وأعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التشكيل الأساسي لمواجهة ألانيا سبور، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي.