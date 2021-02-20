تقرير.. تعثرات أتليتكو تقرب برشلونة وريال مدريد من صدارة الليجا

وسقط أتليتكو مدريد في فخ الخسارة أمام ليفانتي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.
وفقد أتليتكو مدريد 7 نقاط في آخر 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند النقطة 55 بصدارة جدول ترتيب االدوري الإسباني.
موقف ريال مدريد من الصدارة
أصبح ريال مدريد على بعد 6 نقاط من صدارة الليجا، وفي حالة فوزه بمباراة الليلة أمام بلد الوليد سيقلص الفارق لـ3 نقاط، مع مباراة أكثر عن أتليتكو.
موقف برشلونة من الصدارة
برشلونة لديه 46 نقطة وفي المركز الثالث، ولديه مباراة غدا مع قادش، وفي حالة فوز البلاوجرانا سيرتقي للنقطة 49، ويكون على بعد 6 نقاط من أتليتكو مدريد المتصدر.
سقط أتليتكو مدريد في فخ الخسارة أمام ليفانتي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في وأصبح الفارق بين أتليتكو والوصيف ريال مدريد 6 نقاط، ومن المقرر أن يلعب الملكي مساء اليوم السبت مع بلد الوليد.
ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة أتليتكو مدريد "صورة"
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