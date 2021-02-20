مصطفى محمد يغيب عن التسجيل.. جالطة سراى يهزم آلانيا سبور بهدف ويواصل الصدارة

حقق فريق جالطة سراى فوزا على نظيره فريق آلانيا سبور بهدف دون رد فى المباراة التى إنتهت منذ قليل فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز ليواصل صدارة الدورى التركي برصيد 54 نقطة فيما يتجمد رصيد ألانيا سبور عند 42 نقطة.
وأنهى فريق جالطة سراى الشوط الأول بالتقدم على نظيره فريق ألانيا سبور بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب باهجة شهير أوكولارى فى إطار منافسات الجولة 26 بالدورى التركي.
وأحرز إمرى كلينيك هدف فريق جالطة سراى الهدف الأول فى مرمى آلانيا سبور بالدقيقة 18 فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى إطار منافسات بطولة الدورى التركي.وحرم القائم مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى المعار من نادى الزمالك من تسجيل الهدف الأول فى المباراة والخامس له وذلك فى مواجهة الانيا سبور بالدورى التركي.
وتسلم مصطفى محمد الكرة وسدد الكرة بقدمه قوية وسط رقابة لصيقة من دفاعات المنافس من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم وتمر إلى خارج المرمى بعدما فشل حارس ألانيا سبور فى إبعادها بيده.
ولاحت فرصة تسجيل محققة لـ مصطفى محمد فى الشوط الثاني ولكن دفاعات فريق آلانيا سبور تنجح فى حرمانه من إحراز الهدف الثاني فى اللقاء.
وأشهر حكام اللقاء البطاقة الصفراء لثلاثى آلانيا سبور خوما باباكار وصالح أوكان وجيورجوس تسافيلاس بعد إرتكابهم عديد الأخطاء.
وأعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التشكيل الأساسي لمواجهة ألانيا سبور، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي.
وتواجد النجم المصري مصطفى محمد ضمن تشكيلة جالاطة سراي الأساسية.
وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:
موسليرا - هنري - إتيبو - بايرام- يدلان - لوينداما - ماركو - امري - توران - فيرنانديز - مصطفى محمد
ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.
كان مصطفى محمد انضم إلى جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.
ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
وتواجد النجم المصري مصطفى محمد ضمن تشكيلة جالاطة سراي الأساسية.
وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:
موسليرا - هنري - إتيبو - بايرام- يدلان - لوينداما - ماركو - امري - توران - فيرنانديز - مصطفى محمد
ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.
كان مصطفى محمد انضم إلى جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.
ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
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