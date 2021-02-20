ملخص سقوط تشيلسي في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام مضيفه ساوثهامبتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل تاكومي مينامينو لاعب ساوثهامبتون المعار من ليفربول، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 33.
ونجح ساوثهامبتون في انهاء الشوط الأول متقدما على تشيلسي، بالرغم من سيطرة البلوز على الاستحواذ بنسبة 65% دون ترجمتها لأهداف.
وفي الشوط الثاني أحرز تشيلسي هدف التعادل عن طريق ماسون مونت من ضربة جزاء في الدقيقة 54.
وبهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ13.
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