وبعد الخسارة أصبح أتليتكو فاقدا لخمس نقاط في آخر مباراتين له بالليجا، وتوقف رصيده عند النقطة 55 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وسجل خوسيه لويس نوجاليس هدف ليفانتي الأول عند الدقيقة 30، وفي الوقت الضائع دي فروتوس الهدف الثاني وتحديدا عند الدقيقة 95.
ورفع ليفانتي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 31 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.
يذكر أن أتلتيكو تعثر في المواجهة الماضية له بالدوري الإسباني وتعادل أمام ليفانتي في المباراة لعبت يوم الأربعاء الماضي والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الثاني.
وأصبح الفارق بين أتليتكو والوصيف ريال مدريد 6 نقاط، ومن المقرر أن يلعب الملكي مساء اليوم السبت مع بلد الوليد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفانتي يقدم هدية لـ ريال مدريد وبرشلونة ويهزم أتليتكو بثنائية في الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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