ليفانتي يقدم هدية لـ ريال مدريد وبرشلونة ويهزم أتليتكو بثنائية في الليجا

سقط أتليتكو مدريد في فخ الخسارة أمام ليفانتي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وبعد الخسارة أصبح أتليتكو فاقدا لخمس نقاط في آخر مباراتين له بالليجا، وتوقف رصيده عند النقطة 55 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل خوسيه لويس نوجاليس هدف ليفانتي الأول عند الدقيقة 30، وفي الوقت الضائع دي فروتوس الهدف الثاني وتحديدا عند الدقيقة 95.

ورفع ليفانتي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 31 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

يذكر أن أتلتيكو تعثر في المواجهة الماضية له بالدوري الإسباني وتعادل أمام ليفانتي في المباراة لعبت يوم الأربعاء الماضي والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الثاني.

وأصبح الفارق بين أتليتكو والوصيف ريال مدريد 6 نقاط، ومن المقرر أن يلعب الملكي مساء اليوم السبت مع بلد الوليد.