بعد مرور 3 دقائق.. إيفرتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول

تقدم فريق إيفرتون على نظيره ليفربول بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وجاء أول هدف من كرة بينيه وصلت إلي البرازيلي ريتشالسون الذي سددها قوية في شباك أليسون.