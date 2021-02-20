بعثة الزمالك تغادر إلى السنغال .. صور

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مطار القاهرة متوجهة الي السنغال استعدادا لخوض مواجهة تونجيث بدوري أبطال إفريقيا وستستغرق رحلة الطيران ٨ ساعات. ومن المقرر أن تصل طائرة بعثة الزمالك الي مطار حاسي مسعود بالجزائر كترانزيت لمدة نصف ساعة للتزود بالوقود قبل التحرك إلى السنغال. ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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