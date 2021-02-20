حصاد الدوري الإماراتي بعد انتهاء الجولة 17.. التعادل يفرض نفسه على فرق الصدارة

انتهت الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي"، أمس الجمعة، دون أي تغيير بعد أن تعادل فريقا الشارقة والجزيرة متصدران الترتيب أمام كل من بني ياس والظفرة.

وجاءت نتائج الجولة الـ17 نقلا عن موقع الاتحاد الآسيوي كالتالي:

- الخميس

الظفرة 1 – الشارقة 1

عجمان 0 – النصر 3

الجزيرة 3 – بني ياس 3

حتا 1 – شباب الأهلي دبي 2

- الجمعة

الوحدة 3 – خورفكان 0

الوصل 4 – اتحاد كلباء 4

العين 3 – الفجيرة 1

ترتيب فرق الصدارة

1- الشارقة: 37 نقطة من 17 مباراة

2- الجزيرة: 37

3- بني ياس: 33

4- النصر: 30

5- العين: 30

قراءة في النتائج

في مباراة مثيرة شهدت تقلبات عديدة خرج فريقا بني ياس والجزيرة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، سجل للأول كلًا من جواو بيدرو (41) و نيكولاس خيمينيز (48 و50)، فيما جاءت أهداف الثاني بواسطة براندلي كواس (10) وعلي مبخوت (14) والنيجيري إيمواه إيزيكيل الذي أنقذ فريقه بهدف قاتل جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان الشارقة فرط في نقاط لقائه أمام مضيفه الظفرة بعد أن تقدم أولًا بهدف مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة (32) لكن أصحاب الأرض سجلوا التعادل في الدقيقة (42) من ضربة جزاء نفذها بنجاح بيدرو كوندي.

وحقق النصر فوزًا صريحًا على عجمان بثلاثية نظيفة سجلها ضياء سبع في الدقيقة (12) وريان مينديز (53 و86)، ليتقدم خطوة إضافية نحو تقليص الفارق مع فرق الصدارة وهو ما فعله العين أيضًا في هذه الجولة.

وتغلب البنفسجي على الفجيرة بثلاثة أهداف سجلها كايو لوكاس (23 و83) ولابا كودجو فودوه (71) من ضربة جزاء، مقابل هدف وحيد جاء بواسطة صامويل ارمينتروس (89)، ليتقدم العين إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف النصر.

وحول شباب الأهلي دبي تأخره أمام مضيفه حتا بهدف سجله السويدي ناهير بيسارا في الدقيقة (58)، إلى فوز متأخر بهدفين في ظرف دقيقة فقط عبر يحيى الغساني (86) ومحمد جمعة عيد (87).

وأكرم الوحدة وفادة ضيفه خورفكان وفاز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل جاء عبر المخضرم إسماعيل مطر من ضربتي جزاء في الدقيقتين (23، 84) وطحنون الزعابي في الدقيقة (90+2).

وفي لقاء شهد تسجيل ثمانية أهداف، اقتسم فريقا الوصل واتحاد كلباء نقاط اللقاء بتعادلهما بأربعة أهداف لكل منهما، سجل للأول فابيو دي ليما سوبر هاتريك في الدقائق (45+2 و71 و90+1 من ضربتي جزاء و90+6)، فيما جاءت أهداف الثاني عن طريق أحمد جشك (25)، بينيل مالابا (29 و90+4)، رومولو سانتوس (35).

ترتيب الهدافين

15 هدف - علي مبخوت (الجزيرة)

13 - جواو بيدرو (بني ياس)، فابيو دي ليما (الوصل)

12 - ويليتون سواريز (الشارقة)

11 - ايغور كورونادو (الشارقة)، ايغور جيسوس (شباب الأهلي دبي)

أبرز نجوم الجولة

لا صوت يعلو فوق صوت مهاجم الوصل فابيو دي ليما الذي سجل "سوبر هاتريك" في هذه الجولة وكانت في شباك اتحاد كلباء رغم أن فريقه لم يفلح بالفوز.

وسجل كل من نيكولاس خيمينيز (بني ياس) وريان مينديز (النصر) وكايو لوكاس (العين) وإسماعيل مطر (الوحدة) وبينيل مالابا (اتحاد كلباء) هدفين لكل منهم ليفرضوا حضورهم ضمن أبرز نجوم الجولة.