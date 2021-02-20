ليفربول ضد إيفرتون .. 20 دقيقة | تقدم للضيوف والريدز بدون فاعلية

حافظ إيفرتون على تقدمه على نظيره ليفربول بالهدف الأول خلال الـ20 دقيقة الأولي، في المباراة التي تجمع الفريقين على على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وحاول ليفربول الرد كرة عرضية رائعة من ساديو ماني من الطرف الأيسر أبعدها حارس مرمى إيفرتون ببراعة. وانحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين. وسدد جوردين هندرسون كرة قوية مع الدقيقة ١٩، لكن بيكفورد انقذها بنجاح. ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع. في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في أخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.

وجاء الهدف الأول من تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز إلى ريتشارلسون داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل شباك أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.