نادي الصيد ينهى تجهيزاته لاستضافة بطولة العالم للرماية

أنهى مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، الاستعدادات الأخيرة لاستضافة بطولة العالم للرماية في فرع النادي بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من ٢٢ فبراير حتى ٥ مارس بمشاركة ٣٢ دولة.
واطمأن مجلس إدارة الصيد والدكتور محمد الدباح مدير النادي، على كافة التجهيزات لانطلاق بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" من خلال تجهيز ميادين الرماية وتوفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في البطولة.
يشارك فى البطولة اللاعبون المصنفون عالميًا من 32 دولة مختلفة، يتنافسون فى مسابقات الرماية خرطوش "الاسكيت والتراب" على مدار أيام البطولة، من خلال مسابقات فردى، وفرق رجال، وفرق سيدات، ومختلط.
ورحب محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد بكل الوفود المشاركة في البطولة مؤكدا أن فرع ٦ أكتوبر جاهز تمام لاستضافة البطولة العالمية.
وأضاف رئيس نادي الصيد أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الرماية، من أجل تذليل كافة العقبات للجنة المنظمة وتضافر كافة الجهود من أجل الخروج بالبطولة بالشكل المشرف.
وتمنى طنطاوي خروج البطولة فى أبهي صورة على المستوي التنظيمي، وكذا التوفيق للاعبي المنتخب المصري المشاركين فى منافسات البطولة وتقديم أداء متميز.
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