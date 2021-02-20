ليفربول ضد إيفرتون.. سيجوردسون يسجل الهدف الثاني في شباك أليسون

عزز إيفرتون، من تقدمه، على نظيره، ليفربول، بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومنح حكم المباراة، ركلة جزاء، لإيفرتون؛ بعد عرقلة "آرنلود" لـ"كالفرت لوين"، ليسددها سيجوردسون بنجاح.