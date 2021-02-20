مدرب شباب الأهلي الإماراتي يتغزل في عموري

أشاد مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي بـ عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب العين والجزيرة الإماراتيين السابق، والذي انضم مؤخرًا لصفوف شباب الأهلي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال مهدي علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عمر عبد الرحمن لاعب مهم ومؤثر بالنسبة للنادي والمنتخب وهو مصدر متعة للجمهور".
وتابع: "نحن سعداء بتواجده معنا، ونحرص على تجهيزه وتوفير الدعم اللازم له ليعود للملاعب بصورة تدريجية دون استعجال، حاليًا في فترة العلاج والتأهيل ويحتاج إلى وقت ليكون جاهزًا بصورة كاملة".
ويعد شباب الأهلي هو الفريق الرابع في مسيرة عموري أفضل لاعب في آسيا 2016، بعدما لعب في صفوف كل من العين والهلال السعودي والجزيرة وأخيرًا انضم إلى شباب الأهلي الملقب بـ "فرسان دبي".
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