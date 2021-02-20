الكاميرون تهزم المغرب 3 - 1 فى أمم إفريقيا للكرة الطائرة بالقاهرة.. صور

حقق منتخب الكاميرون فوزا على نظيره المنتخب المغربى بمجموع أشواط 3 - 1 فى أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت 21 عاما، المقامة حاليا على الصالة 2 باستاد القاهرة الدولى.
وأعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، مشاركة 4 منتخبات في بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة، تحت 21 سنة التي تستضيفها مصر.
وبعد 13 شهرًا من التوقف الإجباري للكرة الطائرة الأفريقية بسبب جائحة كوفيد -19، ستستأنف الأنشطة مع بطولة الأمم الافريقية تحت 21 عامًا للرجال التى انطلقت اليوم السبت في القاهرة، وسط إجراءات احترازية لحماية اللاعبين والمسئولين من فيروس كورونا قبل وأثناء المنافسة.
وستشارك 4 منتخبات؛ من أجل خطف بطاقة التأهل لبطولة العالم للكرة الطائرة، لهذه الفئة العمرية، وهي "مصر والمغرب والكاميرون والكونغو الديمقراطية"، وذلك بعد انسحاب إفريقيا الوسطى.
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