أجريت انتخابات مجلس ادارة الاتحاد الإفريقى للإنقاذ، اليوم، وسيطر المصريون على المقاعد الإفريقية، حيث فاز الدكتور محمد أحمد صالح بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للغوص والإنقاذ، وفاز سامح الشاذلي بعضوية الاتحاد الإفريقى للإنقاذ، وحققت انجى الشاذلي منصب سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للانقاذ.
جدير بالذكر أن سامح الشاذلي، يترأس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، وعضو بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وفاز مؤخرا بمقعد عضوية الاتحاد الإفريقي للغوص والإنقاذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيطرة مصرية في انتخابات الاتحاد الأفريقي للإنقاذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.