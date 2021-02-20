سيطرة مصرية في انتخابات الاتحاد الأفريقي للإنقاذ

أجريت انتخابات مجلس ادارة الاتحاد الإفريقى للإنقاذ، اليوم، وسيطر المصريون على المقاعد الإفريقية، حيث فاز الدكتور محمد أحمد صالح بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للغوص والإنقاذ، وفاز سامح الشاذلي بعضوية الاتحاد الإفريقى للإنقاذ، وحققت انجى الشاذلي منصب سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للانقاذ.

جدير بالذكر أن سامح الشاذلي، يترأس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، وعضو بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وفاز مؤخرا بمقعد عضوية الاتحاد الإفريقي للغوص والإنقاذ.