المغربي مبارك بوصوفة يقترب من الدوري الإماراتي

اقترب نادي شباب أهلي دبي، من التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق من 2016 إلى 2018، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية: "سيتم قيده في فريق الكرة بدلًا من الأوزبكي عزيز جانييف، الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أهلي دبي والوحدة في الجولة الـ17 والماضية، لدوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل 2-2.