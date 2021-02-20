مارسيليا يسقط في فخ التعادل أمام نانت بالدوري الفرنسي

تعادل أولمبيك مارسيليا مع نانت (1 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الفرنسي.

وارتفع رصيد مارسيليا بهذا التعادل إلى النقطة 38 في المركز السادس، بينما رفع نانت رصيده إلى النقطة 28 في المركز 17.

وافتتح لودفيتش بلاس لاعب نانت، التسجيل في المباراة عند الدقيقة 50، ثم نجح ديميتري باييت في إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 69.

وقبل النهاية بلحظات، وتحديدا في الدقيقة 94، تلقى هيروكي ساكاي لاعب مارسيليا بطاقة حمراء.

ومن المقرر أن يلتقي مارسيليا مع ليون في المواجهة المقبلة، بينما سيلعب نانت في الجولة القادمة مع نيم.