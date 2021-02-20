٤ مواجهات شرسة لا تقبل أنصاف الحلول وأبرزها السيب والنصر في افتتاح الأسبوع العاشر لدوري الأضواء

متابعة ـ يحيى المعمري :

يدخل دوري الاضواء بدءا من الخامسة وخمس وعشرين دقيقة مساء اليوم أسبوعه العاشر ، حيث تشهد أمسية اليوم (٤) مواجهات شرسة ، حيث يلعب نزوى مع صحار بمجمع نزوى عند الخامسة وخمس وعشرين دقيقة ، وفي نفس التوقيت يلعب صحم مع الاتحاد بمجمع صحار ، أما مجمع الرستاق فيشهد مواجهة الرستاق مع المصنعة في السابعة وخمس وثلاثين دقيقة ، أما في العاصمة العامرة فهناك لقاء ناري وثأري بين السيب والنصر على ساحة استاد السيب عند السابعة وخمس وثلاثين دقيقة إن شاء الله تعالى .

النقاط الكاملة

بطبيعة الحال ، الواقع الحالي لدورينا والقادم كذلك يفرض على كل الفرق عدم التفريط بأي نقطة في هذا الموسم الاستثنائي العصيب ، فهناك فرق تسعى لتحقيق احلام كبيرة بحجم طموحاتها وتجهيزاتها وفي مقدمتها التتويج باللقب او الحصول على مركز متقدم ، فيما هناك فرق اخرى هدفها ينصب على تحقيق البقاء في الدوري وعدم التعرض للسقوط للمظاليم رغم ان بعضها استعد بشكل جيد لكن الواقع الذي يعيشه الآن جاء على غير المتوقع .

السيب والنصر لقاء يمثل الكثير للطرفين ، الاول يود تجاوز سقطة بهلاء بخسارته لنقاط المباراة الكاملة وبالتالي التمسك بالصدارة دون النظر لنتيجة منافسه ظفار الذي سيلعب امام السويق في هذه الجولة ، الفوز يصل به للنقطة ٢٥ وضمان الصدارة ، فيما النصر له هدفان اولهما رد الاعتبار في خسارته بالكأس الغالية امام السيب بركلات الترجيح وثانيهما فرملة السيب والوصول للنقطة ١٨ والدخول طرف اصيل في المنافسة .

نزوى وصحار مباراة الهدف الواحد وهو تحقيق الفوز للهروب من براثن الخطر مبكرا قبل استفحال الامور والدخول في صراع الهبوط الذي لا يحمد عقباه ، لذلك نقاط اليوم بمثابة (٦) نقاط خاصة وان الفرق بينهما نقطة واحدة فقط تصب في مصلحة صحار عاشر الترتيب برصيد (٧) نقاط .

لقاء صحم والاتحاد يجمع بين فريقين بدافع معنوي مختلف ، صاحب الضيافة يحتل المركز الاخير بدون رصيد من النقاط ويعاني الامرين خاصة بعد صاعقة الاداء المتواضع والخروج من الكأس على يد السيب ، فيما الاتحاد يعيش حاليا افضل حالاته بعد ان اقصى النهضة وصعد للمربع الذهبي للكأس الغالية وأصبح يطمح في الوصول لمركز افضل عن مركزه الحالي (التاسع) برصيد ٩ نقاط ، مباراة على كف عفريت إن صح القول .

لقاء ابناء العمومة يجمع الرستاق الذي يحتل المركز السادس برصيد (١٤) نقطة المنتشي بفوزه الكبير على النهضة بالجولة الماضية مع المصنعة ثالث الترتيب برصيد (١٧) نقطة والعائد من فوز ثمين على صحار بهدف نظيف ، مباراة تنافسية إلى أبعد الحدود تحتمل الكثير من الاحتمالات ، خاصة وأنها تعتبر ديربي الجيران وبها الكثير من الخصوصية ، الرستاق يسعى للفوز والوصول للنقطة (١٧) والتساوي مع المصنعة وفرملته بشكل مباشر ، فيما المصنعة هدفه الوصول للنقطة (٢٠) والتمسك بحظوظه في المنافسة على مراكز المقدمة … فمن يحقق اهدافه يا ترى ؟