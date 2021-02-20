محمد طاهر زيادة يحقق برونزية بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا

واصل نجم المنتخب الوطني للفروسية البطل محمد طاهر زيادة كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات في الفروسية بعدما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة sun shine 4 stars للفروسية المقامة بإسبانيا.
ونجح نجم المنتخب المصري في حصد الميدالية البرونزية في منافسات قفز الحواجز في البطولة بعد المستوى الرائع الذي قدّمه في البطولة.
وسبق لبطل مصر محمد طاهر زيادة في كتابة اسمه ضمن المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل مع المنتخب المصري للفروسية في إنجاز لم يتحقق منذ ٦٠ عامًا.
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