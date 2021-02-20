قلق في إنبي قبل مواجهة الإسماعيلي.. غدًا

تسيطر حالة من القلق على مسؤولي نادي إنبي والجهاز الفني للفريق البترولي قبل لقاء الإسماعيلي المرتقب المقرر له غدًا الأحد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من مجاملة الدراويش على حساب الفريق البترولي في لقاء الغد.
وأكد مصدر مسؤول بنادي إنبي أن ناديه لا يريد سوى العدالة في مباراة الغد حتى لا تحدث أي مجاملة للدراويش على حساب الفريق البترولي في ظل تراجع نتائج الإسماعيلي واحتلاله المركز قبل الأخير بمسابقة الدوري.
وشدد المصدر على أن فريقه يرغب فقط في الحصول على حقه في اللقاء دون أن تتم مجاملته أو تتم مجاملة الفريق المنافس لأن النادي البترولي ينافس في الموسم الحالي على مركز متقدم.
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