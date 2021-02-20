الدوري الألماني .. بوروسيا دورتموند يفوز 4-0 على شالكة

بدأ بوروسيا بتشكيل :
ماروين هيتز رافايل جواريرو، ماتيو موري، ناتيس هوميلز، اميري كان. ماركو رويس، توماس ديلاني، جوليان برانديت، محمود داهود. جادون سانشو، هالاند .
وسجل لاعب خط الوسط، سانشو، الهدف الاول لبروسيا في الدقيقة 42، وتبعه المهاجم هالاند بتسجيل هدف ثاني خاطف لبروسيا في الدقيقة 45 من الشوط الأول.
ويسجل جيريرو الثالث لبروسيا بتسديدة محكمة في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
واختتم المهاجم هالاند التهدبف بتسجيل الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
واحتاج بروسيا للفوز ليتمكن من اللحاق بقطار المنافسات في البوندزليجا، حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة، متساويا مع بايرليفركوزن.
بينما يعاني شالكه في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.
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