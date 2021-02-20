على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.. المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لسموحة

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مرانه الأساسي، على ستاد برج العرب، مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة، بالجولة الرابعة عشرة من الدوري، أمام سموحة، والمقرر اقامتها في السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ الاثنين، على ستاد الجيش.
اشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية والتي ركز خلالها الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق سموحة في ضوء الدراسة المتأنية والمستفيضة من علي ماهر لعدد من المباريات الأخيرة للفريق السكندري للوقوف على نقاط القوة والضعف التي طرأت على أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة .
واختتم المران بتقسيمة قوية للغاية شهدت تنافسًا كبيرًا من جميع اللاعبين من أجل نيل ثقة مديرهم الفني وحجز مقعد في التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.
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