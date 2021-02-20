أزمة إبراهيم حسن.. نادي النجوم في بيان: ننتظر قرار الانضباط يوم الاثنين

أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم، أنه إنتهت المهلة التي أقرتها لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم أمام النادي الإسماعيلي بتاريخ 19 فبراير .

تابع: وعلى ذلك فإن نادي النجوم لكرة القدم يترقب قرار لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم والتي ستُعقد يوم الإثنين القادم للنظر في إصدار العقوبات التي حددتها لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولوائح لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف "الطويلة" أن لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تنص على إنه في حال عدم الإلتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وقرارات لجنة الإنضباط بالإتحاد المحلي ، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح إتحاد اللعبة.

وأكمل رئيس نادي النجوم إنه في حال إستمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الإنضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى ، مع حفظ حق نادي النجوم لكرة القدم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

ويؤكد نادي النجوم لكرة القدم تمسكه بكافة حقوقه القانونية المتزايدة جراء تعنت إدارة نادي الإسماعيلي.

يذكر أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطعن المقدم من الإسماعيلي على نادي النجوم حول الشكوى التي قدمهتها إدارة الأخير ، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق.