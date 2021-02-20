ولم يستطع لاعبو ريال مدريد ترجمة محاولاتهم لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ويلعب الملكي في المركز الثاني وبرصيده 49 نقطة خلف أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ 55 نقطة.
ويدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا خط الدفاع: ميندي – فاران – ناتشو - فاسكيز خط الوسط: مودريتش – توني كروس – كاسميرو خط الهجوم:أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور ويغيب كريم بنزيما نجم وهداف ريال مدريد عن مباراة الليلة بسبب إصابته في الكاحل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.