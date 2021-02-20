ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد خسارة ليفربول من إيفرتون

وتجمد رصيد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متساويا مع إيفرتون الذي يحتل المركز السابع.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام مضيفه ساوثهامبتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ13.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالاتي "صورة"