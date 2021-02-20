موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة تنطلق مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الإثنين 22 فبراير 2021 بإقامة ثلاث مباريات قوية يلتقي فيها فريق أبها على ملعبه مع الرائد، ويستضيف الوحدة فريق التعاون، قبل أن يقام موعد مباراة الأهلي والشباب على ستاد الأمير خالد بن سلطان معقل فريق الشباب متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليا، والساعي للحفاظ على تلك الصدارة في ظل المنافسة الكبيرة من كلا من الهلال حامل اللقب صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن الشباب، وفريق الأهلي المتواجد في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط، ومن خلفهم فريق الاتحاد المتواجد في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المتصدر.

الشباب يستضيف الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل ومباراة قمة بين المتصدر وصاحب المركز الثالث، حيث يأمل الشباب في تحقيق فوز يقتنص به ثلاث نقاط هامة يحافظ على صدارة الترتيب المتواجد فيها حاليا برصيد 38 نقطة جمعها من خوض 19 مباراة حقق فيها الفوز في 11 مباراة، والتعادل في خمس مباريات، والخسارة في ثلاث مباريات آخرها الخسارة الغير متوقعة للفريق في الجولة الماضية على ملعبه أمام فريق الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة هداف الشباب جوانكا التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 قبل أن يتمكن الضيوف من عمل ريمونتادا بتسجيل كويفا هدف أول في الدقيقة 67، قبل أن يخطف تي فريدي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة فقدها رفاق جوانكا ليتقلص الفارق مع أقرب منافسيهم الهلال لنقطتين.

فريق الأهلي على الجانب الآخر يأمل في تحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد بعد أن فشل في العودة لذلك المسار في الجولة الماضية أيضا بعد اكتفاؤه بالتعادل على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية أمام فريق العين متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي بهدف لكل فريق تقدم به براداريتش للضيوف أولا في الدقيقة 39 من المباراة، قبل أن يتمكن عبد الرحمن عبد الله غريب من تسجيل هدف التعادل للأهلي قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والشباب

8:35 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.

9:35 توقيت الامارات، وعمان.

5:35 توقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاهلي

ksa sports 1 HD.

تعليق: فهد العتيبي.