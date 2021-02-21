قال وليد هويدي المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة ، ان نتائج الفريق خلال الفترة الحالية مُرضية للغاية .

وأضاف وليد هويدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن هدف الفريق في الموسم الحالي هو الوصول للمربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز . وتابع:" تمكنَّا من تعويض الراحلين عن صفوف الفريق والعودة إلي المنافسة بشكل كبير، وإيهاب جلال يحقق إنجازا داخل مصر المقاصة ". وأشار وليد هويدي إلي تألق باسم مرسي المنضم حديثا لصفوف الفريق بعد تألقه خلال الفترة الحالية تحت قيادة إيهاب جلال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاصة: نجحنا في تعويض الراحلين.. وباسم مرسي يتألق من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.