ولم يستطع بلد الوليد إدارك التعادل، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ويخرج ريال مدريد منتصرا بالمواجهة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 52 مقلصا الفارق مع أتليتكو مدريد صاحب الصدارة لثلاث نقاط فقط، مع العلم أن الميرينجي خاض مباراة أكثر من الروخيبلانكوس المتصدر. وكان أتليتكو مدريد قد تعثر مساء اليوم وخسر أمام ليفانتي بثنائية دون رد.
جدير بالذكر أن برشلونة سيلتقي في الجولة الحالية مع قادش، غدا الأحد، وفي حالة تحقيق النادي الكتالوني للفوز فسيصل للنقطة 49 ويكون خلف ريال مدريد بـ3 نقاط، وخلف المتصدر أتليتكو بـ6 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على بلد الوليد ويواصل اللحاق بـ أتليتكو المتصدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.