ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على بلد الوليد ويواصل اللحاق بـ أتليتكو المتصدر

لكن في الشوط الثاني ارتدى كاسيميرو ثوب البطولة، وارتقى فوق الجميع وبضربة رأسية مميزة استطاع أن يسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 65.

انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل السلبي، في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإسباني،

ولم يستطع بلد الوليد إدارك التعادل، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ويخرج ريال مدريد منتصرا بالمواجهة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 52 مقلصا الفارق مع أتليتكو مدريد صاحب الصدارة لثلاث نقاط فقط، مع العلم أن الميرينجي خاض مباراة أكثر من الروخيبلانكوس المتصدر. وكان أتليتكو مدريد قد تعثر مساء اليوم وخسر أمام ليفانتي بثنائية دون رد.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلتقي في الجولة الحالية مع قادش، غدا الأحد، وفي حالة تحقيق النادي الكتالوني للفوز فسيصل للنقطة 49 ويكون خلف ريال مدريد بـ3 نقاط، وخلف المتصدر أتليتكو بـ6 نقاط.