وقال حزين خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن عمرو جمال شرف له العودة للنادي الاهلي، وهو جدير بذلك في أي وقت فهو يتمتع بفورمة مميزة خلال فترته الأخيرة.
وأضاف، الزمالك ناد كبير وله اسم في العالم العربي، وعمرو لاعب محترف ويتعامل دائماََ باحترافية ونسعى دائماََ لما هو أفضل له.
وأشار حزين الى أن، يوجد عرض رسمي مقدم من أحد الاندية الخليجية، وتم عقد جلسة خلال الاسبوع الماضي، ولكن لم نحدد حتى الآن.
وأكمل: التعاقد مع عمرو سيتم عن طريق النادي الأهلي فأظن أنه لن يرغب في الخروج من القلعة الحمراء الي احد اندية الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو حزين: عمرو جمال يملك عرضا رسميا خليجيا وهذا موقفه من التعاقد مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.