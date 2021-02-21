تعادل مفاجئ لتشيلسي وساوثهامبتون وتغير توازنات الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - تعادل مفاجئ لتشيلسي وساوثهامبتون أخبارنا اليوم عن الفريق المعشوق من كثير من الشباب العربي وهو فريق تشيلسي الإنجليزي. استطاع فريق تشيلسي أن يصل إلى المرتبة الرابعة بعد المباريات الأخيرة التي أجريت في الدوري الإنجليزي، ولكن لا أحد يعلم مصير هذا المركز هل هو البقاء أم سوف يعود تشيلسي لمراتب أخرى أم هل هناك مفاجئ يخبئها لنا هذا الفريق الواعد؟.

تشيلسي والمفأجات و تعادل مفاجئ لتشيلسي وساوثهامبتون

استطاع نادى تشيلسي أن يرد إلى الكثير من عاشقيه عزيمتهم، وذلك بعد أن نال التعادل بهدف مقابل هدف آخر للفريق المضيف في يومنا هذا السبت، وذلك في خلال مباريات التي تقام في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

وقد فاجئ ساوثهامبتون لاعبي ومشجعي فريق تشيلسي الخصم بهدف سجله ببراعة اللاعب تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ 34 من الشوط الأول، ولكنه وبعد تلك الصدمة الفجائية قد عاد فريق تشيلسي القوي إلى توازنه بتسجيله لهدف في شباك ملعب المضيفين، وقد قام بتسجيل هذا الهدف اللاعب ماسون مونت في الدقيقة الـ 54 من زمن الوقت الثاني عن طريق ركلة جزاء ناجحة.

وبذلك يصل رصيد نادي تشيلسي الإنجليزي إلى 44 نقطة ويستقر به المقام في المركز الرابع، وذلك حتى تتغير الأمور ولعلها تنتهي لصالح النادي، وسوف يلعب تشيلسي كثير من المباريات الخاصة في هذه الجولة ليفاجئ كل من شكك في قدرة لاعبيه على الرد وإنقاذ المواقف، وهذا ما تعودنا عليه في الدوري الإنجليزي وما يضفي متعة خاصة في التنافس والتلاحم والصراع حتى آخر لحظة.

صعود نادى ساوثهامبتون

كذلك استطاع فريق ساوثهامبتون أن يغير تلك الصورة الشائعة عن ضعف لاعبيه وقدرته على التنافس واللاعب بمهارة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة وينتقل إلى المركز الثالث عشر في قائمة الدوري، وهذا ما يبشر عن تحسنات طرأت على إدارة النادي.

ومن الطريف القول إن هذه هي المرة الأولى التي يستطيع أن يحصد فيها نادى ساوثهامبتون نقطة بعد خسارته في 6 مباريات متتالية مما أعطى للدهشة، ومما أعطى المفاجأة طعمها الخاص في التعادل مع تشيلسي الإنجليزي. وأصبح التعادل هو الأول في تاريخ تشيلسي المليء بانتصارات شتى ومتتالية كانت مهددة بخسارته أمام نادي ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء.

ويمكن القول إن فريق تشيلسي استطاع أن يفرض سيطرته ويظهر تلاحم لاعبيه في أثناء حوادث المباراة المختلفة، والتي كانت تبدو بداية أنها لصالح الفريق الخصم، وتكررت محاولات تشيلسي لاختراق خط الدفاع الآخر، وبعدة ركلات هجومية زلزلت الخصم، حتى استقرت إحداها في شباكه لتعلن التعادل خير نتيجة لمباراة سخنة كتلك التي شاهدناها اليوم.

وقد بائت محاولات ساوثهامبتون كلها بالفشل لإحراز هدف آخر يعزز من انتصار الفريق على تشيلسي وليغير صورة الفريق التي شاعت في الفترة الأخيرة عن فشله في إحراز أي نجاح، ولكن لتشيلسي أسوده والقائمين على حماية حصونه حتى آخر دقيقة في المباراة.