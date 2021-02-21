غدا لجنة المسابقات باتحاد اليد تعقد اجتماعا تنسيقيا لنهائي مسابقة درع الوزارة

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد غدا الاثنين اجتماعا تنسيقيا لنهائي مسابقة درع الوزارة العاشر للموسم الرياضي 2020/2021 وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد العماني لكرة اليد مع ممثلي ناديي عمان ومسقط المتأهلين إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الثلاثاء القادم بملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة النهائية وكذلك بحث الأمور الفنية والتنسيقية والصحية .

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