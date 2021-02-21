لاعب كرة قدم يمني يفسخ عقده مع الطلبة العراقي بعد معاناة

لاعب كرة قدم يمني يفسخ عقده مع الطلبة العراقي بعد معاناةخرجت قضية اللاعب اليمني مفيد جمال لاعب المنتخب الوطني، مع نادي الطلبة العراقي إلى فسخ العقد ودفع جزء من مستحقاته المالية مقابل تنازله عن مبلغ كبير من المستحقات نظراً للأزمة المالية التي يمر بها الطلبة العراقي.

وانتهت القضية بسلام وحرية كاملة للاعب المنتخب اليمني لكرة القدم مفيد جمال بعد معاناته الطويلة من أوضاع صعبة في العراق بسبب عدم استلام مستحقاته مع نادي الطلبة.

ومنح الاتفاق اللاعب اليمني حرية التوقيع أو الانتقال لأي نادي آخر أو استمراره في العراق إضافة إلى عروض بعض الأندية للانضمام إليها لم يكشف عنها بعد.

بدروهم عبر العديد من المتابعين والمهتمين ومحبي لاعب خط وسط المنتخب اليمني مفيد جمال عن الشكر والتقدير لكل من تعاون وساهم في نقل قضية اللاعب اليمني، كما قدموا الشكر للشعب العراقي على رفع مضلومية اللاعب اليمني لمسؤولي الرياضة في العراق ودفاعهم عنه والوقوف إلى جانبه.

وقال لاعب المنتخب اليمني لكرة القدم مفيد جمال في حوار تلفزيوني على القناة الرياضية الحكومية بالعراق، إن "الطلبة" لم يصرف مستحقاته المالية منذ 75 يوما، وإنه اضطر لبيع سيارته الخاصة لشراء تذاكر السفر إلى العراق والالتحاق بالنادي، وإن الفريق وعده بدفع قيمة التذاكر فور وصوله بغداد.

اللاعب مفيد جمال سبق له تمثيل نادي القاسم العراقي وغادره بعد توقف الدوري العام الماضي، أكد أنه اضطر إلى الانتظار 6 ساعات في صالة المطار بسبب عدم دفع النادي قيمة تأشيرة الدخول مما اضطر أحد عناصر الأمن لدفع المبلغ وتمكينه من الخروج، وأشار إلى أن النادي لم يرسل أي شخص لاستقباله.

وأكد جمال في وقت لاحق، عبر منشور في فيسبوك، إن حديثه لم يكن بهدف الحصول على مساعدة مادية، ولكن للمطالبة بحقوقه لدى نادي الطلبة.