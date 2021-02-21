رئيس المريخ السوداني: ما حدث من كهربا مناوشات عادية

قال علي أبا بشر، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، إنه يتقدم بالشكر لإدارة الأهلي على الحفاوة، وحسن الاستقبال في مصر.

وأضاف علي أبا بشر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج» أن العلاقة بين الشعبين، المصري والسوداني أكبر من كرة القدم، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة بين الأهلي والمريخ مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام.

وأكد أبا بشر، أن ما حدث من جانب اللاعب محمود كهربا، مجرد مناوشات عادية، لافتا إلى أن ما حدث كان داخل الملعب ويعالج داخل الملعب وليس خارجه، ولا يرتقي إلى مستوى الشكوى، مشددا:" تناول الإعلام للأمر كان به بعض التهويل ، يجب أن يكون الإعلام المصري أكثر مهنية فالأهلي والمريخ السوداني أشقاء".