أحمد سليمان: أرفض فكرة جمع التبرعات لتجديد عقد ساسي

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014 .
وقال سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "اداء اللجنة المؤقتة في الزمالك مميز خاصة مع الظروف التي يمر بها النادي".
وتابع: "تفاجأنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة".
وتابع: "أعضاء اللجنة عددهم قليل لكن أداءهم مميز في ظل هذه الظروف، حققوا استقرار فني وإداري".
وعن ساسي قال: "أرفض تبني الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقده".
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