مدرب المقاصة: تجاوزنا هزيمتي الزمالك والاتحاد وهدفنا المربع الذهبي

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي مصر للمقاصة سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب وادي دجلة بنتيجة 3 – 1 ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز .

وأضاف حمد في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten: تعرضنا لهزيمتين ثقيلتين أمام الزمالك بنتيجة 1 – 4 ثم أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 0 – 4 ، مما أثر بالسلب على الحالة المعنوية للاعبين.

واختتم حمد: الفوز على وادي دجلة سيعطي دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة لمواصلة النتائج الجيدة والسعي إلى التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم.