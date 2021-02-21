أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي مصر للمقاصة سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب وادي دجلة بنتيجة 3 – 1 ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز .
وأضاف حمد في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten: تعرضنا لهزيمتين ثقيلتين أمام الزمالك بنتيجة 1 – 4 ثم أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 0 – 4 ، مما أثر بالسلب على الحالة المعنوية للاعبين.
واختتم حمد: الفوز على وادي دجلة سيعطي دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة لمواصلة النتائج الجيدة والسعي إلى التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب المقاصة: تجاوزنا هزيمتي الزمالك والاتحاد وهدفنا المربع الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.