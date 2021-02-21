طبيب الزمالك يفجر مفاجأة بشأن إصابة حازم إمام

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن حازم إمام ظهير أيمن وقائد الفريق ليس مصابًا كما تردد واستبعاده من رحلة السنغال لا علاقة له بهذا الأمر.

ويخوض الزمالك مواجهة مهمة ضد تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخرج حازم إمام من قائمة الفريق وهو ما فسره مدحت عبد الهادي المدرب العام في تصريحات لموقع ناديه بمعاناة اللاعب من إجهاد عضلي.

من جانبه، قال طبيب الزمالك عبر قناة ناديه إن حازم لا يشكو من أي إصابة واستبعاده كان لأسباب لا يعلمها ربما يكون اتفاق بينه وبين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.

وأشار إلى أن إصابة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك منعته من السفر للسنغال، موضحًا أنه عرض اللاعب على الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الذي أوصى باستبعاده من الرحلة.

وأوضح أن الونش قد يلحق بمباراة وادي دجلة بالدوري المصري يوم 1 مارس المقبل، مؤكدًا أن عودة اللاعب للتدريبات مرتبطة بزوال التورم في ركبته بعدما تعرض لكدمة قوية في لقاء الإسماعيلي الأخير.