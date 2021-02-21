رئيس الاتحاد: التعامل مع المباريات المقبلة باستاد الإسكندرية بنظام الباكدج

وقال محمد مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": الاتحاد لديه نجوم على أعلى مستوى وفي حالة احتياج الجهاز الفني لتدعيمات لن نتأخر وأطالب الجماهير بمساندة الكيان وليس الأشخاص

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه تم الاتفاق مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول بالتعامل مع المباريات الثلاثة المقبلة والمقامة باستاد الإسكندرية بنظام " الباكدج"، أو الجملة لتحقيق العلامة الكاملة والحصول على 9 نقاط للارتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري .

وتابع محمد مصيلحي: "حسام حسن كان مطلبا شعبيا من جماهير الإسكندرية، وكنت أرى بعين الخبرة أين هو الاتحاد وإلى ماذا يهدف في الفترة المقبلة، وأتمنى أن نكون على قدر تطلعات جماهيرنا.. نعمل على المنافسة على المربع الذهبي للدوري المصري وإسعاد جماهير سيد البلد ".

وفي سياق سابق، عقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا مع فريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فني ولاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس النادي، إلى أن الجماهير تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز، لما يضمه من عناصر مميزة بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضًا في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فنى قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة التوأم.

وشدد "مصيلحي" على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان و وادى دجلة و إنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات ، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.