أحمد سمير: محمد صلاح منافسي في منتخب مصر وأتفوق عليه بهذه الميزة

أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، أنه ينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مركزه بمنتخب مصر.
"وأضاف سمير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "منذ عامين كنت أرى أن حلم الانضمام لمنتخب مصر بعيد، ولكن حاليًا أصبح قريبًا".
واستكمل: "أنافس في مركزي بمنتخب مصر محمد صلاح، ولكن لدي ميزة ليست عنده، وهي أنني ألعب في أكثر من مركز، صانع الألعاب والجناح الأيسر والأيمن، وخط الوسط أيضًا".
واختتم: "أفضل حارس مرمى في مصر محمد الشناوي، ومحمد بسام مظلوم ولم يحصل على حقه".
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