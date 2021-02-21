مدرب سيمبا: طالبت اللاعبين بالاستمتاع أمام الأهلي

طالب ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، اللاعبين بضرورة التحلي بالروح والقوة خلال المباراة المقبلة أمام الأهلي.
ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال جوميز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين واعلم أن فريق سيمبا سيكون له مستقبل جيد".
وأضاف مدرب سيمبا:" اتمنى وجود عدد كبير من الجماهير في لقاء الأهلي لأنها ستكون مباراة كبيرة ".
وأتم تصريحاته:" طلبت من اللاعبين الاستمتاع بكرة القدم أمام الأهلي وتقديم أفضل ما لديهم خلال هذه المباراة".
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